حزب الله في ذكرى «مجزرة إهدن»: لمعاقبة «الجناة المعروفين»

العالم-لبنان

وقال الحزب، في بيان، إن «الذكرى الأليمة لمجزرة إهدن المروّعة التي ذهب ضحيتها النائب والوزير طوني سليمان ‏فرنجية وزوجته وطفلتهما وعدد كبير من أنصاره في عملية إجرامية تمثّل أبشع تمثيل الحرب الأهلية ‏التي عصفت بلبنان خلال الحقبة الماضية والتي لم تتمّ حتى الآن دراسة وتوثيق أسبابها ونتائجها والعبر ‏التي يجب على اللبنانيين التعلم منها».

وأضاف: «للأسف، لا يزال البعض يعيش داخل أسوارها المظلمة ويعمل ‏على خلق الذرائع والفتن وضرب الأمن والاستقرار الداخلي. لقد أراد المجرمون ضرب بيت وطني عريق ارتبط مصيره بوحدة لبنان وعروبته الحقيقية الأصيلة، ‏وتهيئة الساحة اللبنانية بما يخدم العدو الإسرائيلي ومشاريعه العدوانية».

وختم الحزب بيانه بتعزية فرنجية «المؤتمن على الخطّ السياسي الوطني والعروبي ‏لهذه العائلة الكريمة ولهذا التيار والمؤمن بالمقاومة في وجه العدو الصهيونى وأطماعه في بلدنا». وفيما أكد أن ‏«هذه الجريمة البشعة لن يطالها النسيان وستبقى حيّة في ضمير المظلومين واللبنانيين عامة»، شدد على «‏معاقبة الجناة المعروفين الذين لن يطالهم عفو في السياسة أو تهاون في القانون».‏