قائد الثورة يؤكد على تطوير الصناعات والشركات المبدعة

العالم - ايران

واثر الرسالة التي رفعها مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري الى قائد الثورة الاسلامية والذي دعا فيها الى تناغم السلطات الثلاث والمؤسسات السيادية لـ "تطوير الصناعات والشركات المبدعة" وكذلك الاهتمام بالتكنولوجيا الناعمة والمبدعة كمكمل للاقتصاد المعرفي في مسار تحقيق شعار العام الجاري "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل"، فقد كتب سماحة القائد على هامش الرسالة "ليتم التاكيد على المسؤولين المعنيين في هذا الصدد".

واورد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله السيد خامنئي رسالة مدير المكتب حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني الى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، تضمنت الامر الصادر عن سماحة القائد مرفقة بصورة للطلب المرفوع من قبل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري.