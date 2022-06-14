تعديل وزاري في البحرين: الاستغناء عن 11 وزيرا وتعيين 13 آخرين بدلا عنهم

العالم-البحرين

ووفق المرسوم الصادر عن الملك (الإثنين 13 يونيو 2022) فقد تم الاستغناء عن 11 عضواً في الحكومة وتعيين 13 آخرين بدلاً عنهم.

وتم خلال التعديل الوزاري الحالي فصل عدد من الوزارات واستحداث أخرى، حيث تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، أما وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني" فقد تحولت إلى "البلديات والزراعة" وفصلت عنها "الأشغال" لتكون وزارة مستقلة، وتم إلحاق التخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان.

واستحدثت وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة"، فيما أضيف إلى وزارة النفط "البيئة" لتصبح وزارة النفط والبيئة.

وفيما يلي أسماء من تم الاستغناء عنهم ومناصبهم:

1- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء

2- علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء

3- جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء

4- محمد بن إبراهيم المطوع، وزير مجلس الوزراء

5- خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

6- عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

7- كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات

8- باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان

9- فائقة بنت سعيد الصالح، وزير الصحة

10- علي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام

11- محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط

وفيما يلي الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم:

1- محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

2- محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصلات والاتصالات.

3- إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا للأشغال.

4- يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.

5- أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية الاجتماعية.

6- ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.

7- جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

8- نواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

9- آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني.

10- نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

11- فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.

12- رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا لشؤون الإعلام.

13- حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.