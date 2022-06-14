المفوضية الأوروبية ستقرر في توصيتها منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد

العالم - أوروبا

وقالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة على سير المباحثات إن المفوضية الأوروبية التي بدأت مناقشة مسألة منح أوكرانيا وضع مرشح، ناقشت أيضا الحاجة إلى إرسال "إشارة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال هذا القرار.

وحسب المصادر ذاتها فإن 3 دول أوروبية على الأقل ما زالت تعارض منح قرار إيجابي بشأن وضع أوكرانيا وضع مرشح.

وبدأت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، مناقشة مسألة منح وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وكذلك مولدوفا وجورجيا.

ويتعين على المفوضية الأوروبية اتخاذ قرار بشأن رأيها وإعداد توصية مناسبة بشأن أوكرانيا.

ويتخذ القرار النهائي بمنح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة، التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و24 يونيو الجاري، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.