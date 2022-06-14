رابع محطة شرق أوسطية.. رئيس فنزويلا يصل الكويت

العالم- الكويت

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن مادورو وحرمه النائب في الجمعية الوطنية الفنزويلية سيليا أدالة مادورو، والوفد الرسمي المرافق له، وصل إلى البلاد في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع ولي العهد الكويتي.

وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله.

والكويت هي المحطة الرابعة في جولة مادورو بالشرق الأوسط، والتي شملت إيران وتركيا والجزائر، وهي أول زيارة له إلى الدولة الخليجية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فمن المتوقع أن يبحث مادورو مع ولي عهد الكويت تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، واتفاق رفع الإنتاج ضمن "أوبك+".

وأبرم مادورو مع الدول التي زارها سلسلة اتفاقيات استراتيجية، خاصة في المجال الاقتصادي.

ولا يوجد تعاون ملموس بين الكويت وفنزويلا إلا فيما يتعلق بتصدير النفط، حيث إن البلدين عضوان في منظمة أوبك وتحالف "أوبك+".

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي أكثر من مليوني برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، نحو 400 ألف برميل فقط؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.