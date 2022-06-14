هل تحل زيارة هوكشتاين الى لبنان الأزمة الحدودية أم تعقدها؟

واضاف بزي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الحديثين الكبيرين الذين رتبوا هذه الزيارة تحت ضغط الوقائع وليس ضمن المسار التي تسير فيه حركة اموس وليس سرا ان حركة اموس كانت قد وصلت لطريق مسدود بزيارته الاخيرة والتي استند فيها الرد اللبناني الرسمي الى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري في الثامن عشر من شهر اذار هذا العام والذي لازال هذا اللقاء يشكل المرتكز الاساسي للموقف الموحد الذي سيسمعه اموس هوكشتاين من رئيس الجمهورية اللبنانية.

واشار الى ان الحدث الاول هو وصول المنشأة الغازية الضخمة "ENERGEAN POWER" الى سواحل شمالي فلسطين والحدث الثاني هو اطلالة سماحة السيد حسن نصر الله منذ ايام وحجم الزلزال الذي احدثته في حركية هذا المسار سياسيا على الاقل .

من جانبه قال الخبير بالشؤون الاسرئيلية عادل شديد ان كيان الاسرائيلي يتابع جولة الوسيط الامريكي والذي يحمل مواقف واضحة وتبنى رؤية الاحتلال وموقفه تجاه حقول الغاز في السواحل اللبنانية بالتالي يراد اسرائيليا والادارة الامريكية ايضا منسجمة مع كيان الاحتلال حول جوهر زيارة الوسيط الامريكي للمنطقة.

هذا وقالت الصحفية رندلي جبور ان الموقف اللبناني موقف موحد بعكس ما يتم تسويقه في الفترة الماضية وهو موقف سيبلغه رئيس لبنان ميشيل عون لکنه لن يعطي الموقف الرسمي في لقاءه المرتقب مع هوكشتاين ولكن سيعطي اساسا لعودة المفاوضات التي يريدها لبنان بدون ان يقدم جوابا نهائيا لانه ينتظر عرض جديد يقدمه هوكشتاين يبنى عليه الموقف الرسمي النهائي.

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https://www.alalam.ir/news/6223338