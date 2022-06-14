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الطاقة الذرية الايرانية: لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران

الطاقة الذرية الايرانية: لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بانه لا توجد اي مادة نووية غير معلن عنها في ايران وان مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاتي فقط على اساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الاسلحة النووية.

العالم - ايران

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