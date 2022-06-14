محمد الضيف، وثبة الاسد، مادورو في ايران

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في ظل غيابه عن الظهور الإعلامي، كتائب القسام نشرت مقطع فيديو قصيرا يظهر القائد محمد الضيف في لقطات قديمة.

حين تمتلك الحق فأنت الأقوى، وحين تكون قويا بالحق لن يخيفك جندي أو إثنان.. أو حتى أربعة، وإن كانوا مدججين بالسلاح. بلكمة صاحب حق، ووثبة أسد يدافع عن أرضه، أوصل الشاب الفلسطيني البطل فايق فطافطة رسالة بسيطة لكل العالم. الرسالة عبارة عن لكمة ووثبة أسد تعلم في وجه كل محتل وكل متواطئ معه.



وفي موضوع اخر وعلى أسس التعاون والتحالف المتينة بين فنزويلا وإيران، كانت زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران. والنتيجة، تعاون إستراتيجي لعقدين من الزمن. وتبادل للخبرات والقدرات بين البلدين.



تزامنا مع زيارة مادورو إلى إيران، تداول الناشطون فيديو يظهر خوان غويدو الرجل الذي قاد بتدبير ومساعدة أميركية الإنقلاب الفاشل ضد الرئيس مادورو عام ألفين وتسعة عشر. الفيديو تظهر فيه مجموعة من المواطنين وهم يطردون غويدو من أحد المطاعم في ولاية كوخيديس

وفي الشان الاماراتي، كثيرة هي التقارير والأحاديث حول طبيعة النشاطات الترفيهية التي تحصل في الإمارات. لكن مؤخرا خرج كلام من رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، حذر من إنتشار المثلية الجنسية في الإمارات. كلام خلفان قد يبدو غريبا كون ما يسمى بسياسة الإنفتاح والتسامح في بلاده فتحت مجالا لهكذا نشاطات غريبة عن المجتمعات العربية كما يقول الناشطون.