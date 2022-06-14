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التهديدات الرنانة ضد لبنان لم تشفع لكوخافي في البقاء بمنصبه

التهديدات الرنانة ضد لبنان لم تشفع لكوخافي في البقاء بمنصبه
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

على الرغم من أنه أطلق تهديدات مباشرة بتدمير لبنان إلا ان ذلك لم يشفع لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي.

العالم - الاحتلال

فقد أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه انطلق رسمياً السباق في جيش الاحتلال على رئاسة منصب ما يسمى ب"قيادة هيئة الأركان".

وقالت قناة كان العبرية: "انطلق السباق في جيش الاحتلال على منصب رئيس الأركان رسمياً".

وأضافت القناة العبرية:"أنه في الأيام الأخيرة قابل وزير حرب الاحتلال غانتس الجنرالات الثلاثة المرشحين للمنصب وهم :"هرتسلي هاليفي، وإيال زامير، ويوئيل ستريك" في محاولة لإعلان "رئيس الأركان" المقبل قبل سقوط الحكومة".

وتولى كوخافي مهامه في بداية عام 2019 ويُعد واضع الخطة الجديدة "تنوفا" لجيش العدو الصهيوني والتي تعتمد على مبدأ الحسم في المعارك.

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