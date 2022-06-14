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وزيرا خارجية 'الجزائر وفرنسا' يبحثان الوضع في 'ليبيا ومالي'

وزيرا خارجية 'الجزائر وفرنسا' يبحثان الوضع في 'ليبيا ومالي'
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا،يوم أمس، هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، الأزمات الإقليمية، لا سيما في ليبيا ومالي.

العالم - الجزائر

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان- أن التعاون بين فرنسا والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية.

وأوضحت كولونا، أن الوزيرين عبرا عن رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية بكل أبعادها التي تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر، في ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة.

كما تطرق الوزيران -بحسب البيان- إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت كولونا تمسك بلادها الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط.

وعبرت وزير الخارجية الفرنسية عن ثقتها بأن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.

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