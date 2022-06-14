مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

العالم - حوادث

ونقلت المصادر عن السلطات المحلية قولها، إن حادث إطلاق النار وقع في مبنى بمدينة غاري الواقعة في المقاطعة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح أحدهم حالته خطيرة.

كما أشارت أنه تمت الاستعانة بعدد كبير من أفراد الشرطة لإخلاء المبنى فيما لم تتوفر أي معلومات أخرى عن سبب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر الشهر الماضي فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين.

وأدت وقائع القتل في أوفالدي وإطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في بافالو بنيويورك أسفر عن سقوط عشرة قتلى، إلى جهود جديدة في الكونغرس الأمريكي لسن قوانين اتحادية أكثر صرامة لحيازة الأسلحة.