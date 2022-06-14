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رئيس الوزراء اليوناني يطالب 'أوبك' بإمدادات طاقة للاتحاد الأوروبي بأسعار متاحة

رئيس الوزراء اليوناني يطالب 'أوبك' بإمدادات طاقة للاتحاد الأوروبي بأسعار متاحة
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أبلغ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأمين العام لمنظمة "أوبك" بضرورة إمداد الاتحاد الأوروبي بالطاقة بأسعار في المتناول.

العالم- أوروبا

وفي التفاصيل، طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، "ضمان إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار متاحة".

وأفادت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء اليوناني بأن الاجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم، وأن تبادلا لوجهات النظر جرى خلال المحادثات حول التطورات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالأسعار والإمدادات الآمنة للنفط في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال بيان بهذا الشأن: "أتيحت لرئيس الوزراء الفرصة للتأكيد على الحاجة إلى ضمان إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأسعار معقولة، وأوضح مبادرات اليونان داخل الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا".

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