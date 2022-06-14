رئيس البرلمان العراقي يؤكد دعم مخرجات القمة الثلاثية

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم، رئيسَ مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز".

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية، والعمل على تذليل العقبات أمام التفاهمات وأطر التعاون الحكومية، وبما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين"، لافتاً الى أن "اللقاء أكد أهميةَ التنسيق النيابي؛ لتبني مواقف مشتركة في جميع المحافل الدولية".

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء "دعمَ مخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، والتي تعدُّ خطوةً متقدمةً لإكمال التعاون الاستراتيجي".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، والعمل الجاد على تذليل العقبات أمام المشاريع التي أقرّتها القمة الثلاثية وتسهيل تنفيذها، ودعم كل ما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار للبلدين الشقيقين.