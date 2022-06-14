الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان: سنرسل القمر İMECE المحلي إلى الفضاء في يناير

أردوغان: سنرسل القمر İMECE المحلي إلى الفضاء في يناير
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن يناير/كانون الثاني المقبل سيكون موعداً لإطلاق القمر الصناعي "İMECE" إلى الفضاء.

العالم- تركيا

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل دخول القمر الصناعي "توركسات 5B" الخدمة، بمقر شركة توركسات بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار الرئيس إلى أنّ القمر الصناعي "İMECE" تم تطويره من قبل مهندسين أتراك لأغراض الرصد.

كما لفت إلى انّ موعد إطلاق القمر الصناعي توركسات 6A سيكون في منتصف العام 2023.

وأضاف "بهذا سيرتفع عدد الأقمار الصناعية التركية في الفضاء إلى 10 أقمار".

وشدد الرئيس على أنّ الدفاع عن حقوق تركيا في الفضاء لا يمكن التهاون به، وأن تلك الحقوق لا تختلف عن مصالح تركيا في البر والبحر والجو.

وقال :"سنمضي قدما من أجل الارتقاء ببلدنا إلى الموقع الذي تستحقه، وذلك بتطوير أقمارنا الصناعية وإرسال مسبار لسطح القمر وإرسال العلماء إلى محطة الفضاء الدولية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".

وتشمل الحملة التكنولوجية التي أطلقتها تركيا، بحسب أردوغان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، مبينا أنّ تركيا أصبحت رائدة في هذه القطاعات حسب تعبيره.

ومن المنتظر أن يغطي القمر الصناعي توركسات 5B منطقة تمتد من إفريقيا حتى الشرق الأوسط ومن أوروبا حتى آسيا، لتوفير النقل التلفزيوني والاتصالات بنطاق واسع.

وأكد الرئيس التركي على أن حكومة بلاده ستواصل العمل لتأمين وصول الإنترنت إلى المناطق الريفية كاملة والجبال داخل تركيا.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" من الجيل الخامس إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".

كما تطرق إلى تغيير كتابة اسم تركيا باللغات الأجنبية، قائلاً: "من الآن فصاعدا سنكتب على طائراتنا Türkiye Hava Yolları (الخطوط الجوية التركية) بدلا من 'Turkish Airlines".

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، اعتمدت الأمم المتحدة تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة، لتكتب لاحقا في اللغات الأجنبية كما تكتب بالتركية.

روابط ذات صلة

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تحل زيارة هوكشتاين الى لبنان الأزمة الحدودية أم تعقدها؟

طهران: قدمنا حزمة جديدة في المحادثات وأمريكا أصرت على تمرير قرار ضدنا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-06-2022

بوركينافاسو تعلن حالة "الحداد الوطني" بعد وقوع هجومين

أردوغان: سنرسل القمر İMECE المحلي إلى الفضاء في يناير

روسيا تخفّض شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر ' نورد ستريم 'بنسبة 40% يومياً