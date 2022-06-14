الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-06-2022

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-06-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-06-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تحل زيارة هوكشتاين الى لبنان الأزمة الحدودية أم تعقدها؟

طهران: قدمنا حزمة جديدة في المحادثات وأمريكا أصرت على تمرير قرار ضدنا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-06-2022

بوركينافاسو تعلن حالة "الحداد الوطني" بعد وقوع هجومين

أردوغان: سنرسل القمر İMECE المحلي إلى الفضاء في يناير

روسيا تخفّض شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر ' نورد ستريم 'بنسبة 40% يومياً