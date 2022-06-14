وزير الحرب الاسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة اميركا لمواجهة إيران

العالم - خاص بالعالم

مزيد من المخططات العدوانية الاسرائيلية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، حدد اطارها وزير الحرب بيني غانتس الذي طالب دولا عربية تشارك الكيان الاسرائيلي المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن، على حد تعبيره، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

غانتس دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية في الخليج الفارسي المتحالفة مع واشنطن وتل ابيب. وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر عن استعداده للتعاون عسكريا مع شركائه من دول مجلس التعاون الجدد، الذين كانوا أكثر تحفظا إزاء الإعلان عن مثل هذا الاحتمال.

وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من الكيان الإسرائيلي لتأسيس حلف دفاعي مع دول عربية في الخليج الفارسي ضد إيران.

التطورات في المواقف العدائية الاسرائيلية تأتي بعيد الاعلان عن عزم الكيان الاسرائيلي نشر انظمة رادارات وصواريخ اعتراضية في الامارات والبحرين، كانت القناة 12 العبرية كشفت عنها بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لأبو ظبي.

ووفقا لهذه التسريبات فإن الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية في الخليج الفارسي يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها، ما اعتبره مراقبون انه فقضيحة اماراتية من الطراز الاول وان هذه الخطوة سوف تضرها اكثر مما تنفعها.

ولطالما شددت ايران على ان وجود كيان الاحتلال الاسرائيلي على أراضي دول مجاورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وهولعب بالنار اللعب بالنار جراء مواكبة بعض الأنظمة العربية للسياسات الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.