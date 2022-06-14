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حساب الرئاسة الجزائرية على موقع تويتر: الرئيس عبدالمجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-06-2022

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