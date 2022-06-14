الطيران الحربي الصهيوني يخرق جدار الصوت فوق جنوب لبنان

العالم - الاحتلال

وأفاد موقع النشرة في النبطية عن دوي ‏صوت قوي في بعض مناطق الجنوب نتيجة خرق الطيران الحربي "الاسرائيلي" لجدار الصوت على دفعات.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام في وقت سابق من اليوم ان جنود العدو "الاسرائيلي" قاموا عصر اليوم بمحاولة ارهاب بعض المزارعين اللبنانيين خلال قيامهم بحصاد القمح في ارضهم في سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة، طالبين منهم المغادرة والتهديد بإطلاق النار عليهم، مع العلم ان ايا من المزارعين لم يجتز الخط الازرق، وحضرت دورية معادية مؤلفة من جيب عسكري وسيارة فان مقفلة لون اسود.