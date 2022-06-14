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واشنطن تمدد إعفاء المؤسسات المالية من عقوبات مبيعات الطاقة الروسية

واشنطن تمدد إعفاء المؤسسات المالية من عقوبات مبيعات الطاقة الروسية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

مدّدت وزارة الخزانة الأميركية فترة الإعفاء من العقوبات، لتسمح للمؤسسات المالية الأميركية بمعالجة المعاملات المتعلقة بمبيعات الطاقة الروسية لما يقرب من ستة أشهر أخرى.

العالم- الأميركيتان

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الإعفاء من العقوبات، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 24 حزيران/ يونيو، سيظلّ ساري المفعول حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، لحين دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي حيّز التنفيذ.

وبرّرت واشنطن الإعفاء بسعيها لتقليل الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.

وفي حين حظرت الولايات المتحدة بالفعل استيراد موارد الطاقة الروسية، فإنّ العديد من مبيعات الطاقة في الخارج مقوّمة بالدولار.

وسيسمح استمرار الإعفاء للمؤسسات المالية الأميركية بمعالجة مدفوعات الطاقة الروسية في البلدان الأخرى.

ومنذ أسبوع، أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن "رغبة الولايات المتحدة في أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية لتخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط"، لكنّها أشارت في الوقت نفسه، إلى أنّ "واشنطن ترغب كذلك في تقليص العوائد على روسيا".

وفي 10 أيّار/مايو الفائت، قالت الوزيرة الأميركية إنّ بلادها "تريد حرمان روسيا من عائدات النفط"، ولا تسعى إلى "حظر النفط الروسي في الأسواق العالمية لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره".

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة تعاني من أزمة طاقة كبيرة، حيث ارتفع سعر الوقود منذ يومين بمعدّل خمسة دولارات للغالون الواحد من البنزين، وذلك للمرة الأولى.

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