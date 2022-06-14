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تركيا.. إنقاذ 68 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير وبالكسير

تركيا.. إنقاذ 68 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير وبالكسير
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أنقذت طواقم خفر السواحل التركية 68 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ولايتي بالكسير وإزمير غربي البلاد.

العالم - تركيا

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الثلاثاء، أن طواقم خفر السواحل تلقت بلاغًا حول وجود مهاجرين غير نظاميين على متن طوافة نجاة قبالة سواحل قضاء أيوالق في بالكسير بعد أن دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

وأكدت المصادر نقل المهاجرين الأجانب إلى جزيرة "جوندا" وتقديم المساعدات الطبية والغذائية لهم قبل إحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية لاستكمال الإجراءات الرسمية بحقهم.

وفي نفس السياق، أفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أن طواقهما أنقذت 18 مهاجرا كانوا على متن طوافة نجاة قبالة سواحل قضاء "فوتشا" بعد أن أجبرهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكر البيان أن طواقم خفر السواحل أنقذت 40 مهاجرًا آخرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "جشمه" في إزمير ونقلتهم إلى البر الرئيسي.

ولفت البيان إلى إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة بإزمير لاستكمال الإجراءات بحقهم.

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