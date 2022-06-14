الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
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مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس هناك دليل على أن إيران لديها سلاح نووي أو برنامج لصنع سلاح نووي وهذا أمر مهم جدا

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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