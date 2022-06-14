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الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل تعزيزات عسكرية تركية إلى ريفي حلب والحسكة

الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل تعزيزات عسكرية تركية إلى ريفي حلب والحسكة
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر ميداني سوري أن الجيش السوري يعزز مواقعه وقواته، ويقوي تحصيناته مقابل استقدام القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

العالم-سوريا

وقال المصدر إن "القوات التركية أدخلت إلى إعزاز ناقلات محملة بالدبابات وأرتالا من ناقلات الجنود، إضافة إلى سيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال التركي ضمت إلى صفوفها مسلحين من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، وعدد من المناطق المحيطة بها، تابعين للواء عاصفة الشمال يقدر عددهم بأكثر من 2500 مسلح"، وأوضح أن "هذه التعزيزات ليست الأولى التي تستقدمها تركيا إلى إعزاز".

وكشف المصدر أن "الجبهة التي تقوم القوات التركية بتعزيزها تمتد من بلدة كفر خاشر وكلجبرين ومارع وإعزاز ومريمين وجلبل"، وقال المصدر إن "الجيش السوري يقوم هو الآخر بتعزيز مواقعه وقواته وتحصيناته في المنطقة، وفي حال حدوث أي هجوم سنتصدى له".

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الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل تعزيزات عسكرية تركية إلى ريفي حلب والحسكة

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