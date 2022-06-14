مقتل 8 أشخاص جراء حريق بمطعم في إيران

العالم-ايران

قال المتحدث باسم الطوارئ مجتبى خالدي، فإن إهمالا أثناء احتفال بعيد ميلاد أدى إلى الحريق، وأوضح أن بالونا كان يحتوي غاز الهيليوم، هو الذي أدى إلى الحريق الذي وصفه بأنه "رهيب".

وأشار إلى أن سقف المطعم الخشبي ساهم في زيادة اشتعال النيران.

ونقلت الوكالة عن مدير الهلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي ، أن سبعة من الأشخاص توفوا في مكان الحادث، بينما توفى طفل في الثالثة من عمره، في المستشفى".

وقال المدعي العام في المدينة إن ما ساعد على تفاقم الوضع، هو أن جميع الجدران والأثاث في المطعم كانت قابلة للاشتعال، إضافة إلى أن المطعم ينخفض تحت الأرض بنحو 15 درجة إلى الأسفل.

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن بالونا يحتوي على غاز الهيليوم انفجر واشتعل وأدى في النهاية إلى انتقال الحريق في المطعم"، وأشار إلى أن عددا من الذين قضوا في الحريق، كانوا قد حاولا الفرار إلا أنهم ماتوا اختناقا.