مسيرة نسوية في اذربيجان تطالب بمعاقبة المسيئين للمقدسات + فيديو

العالم - سياسة

وفي الفيديوهات المنشورة عن هذه المسيرة للمحجبات في جمهورية أذربيجان ، والتي تم نشرها على قناة يوتيوب "حجاب 313" ، تظهر النساء المحجبات وهنّ يرددن شعارات مثل "لا تسيء لله - على المسلمين ألا يناموا". "،" يجب أن يعاقب الذين يسبؤون لله "، ويحضرن عند مقابر الشهداء ، ويتناجون معهم ويرثونهم .

في هذا الرثاء ، يمكن سماع صوت امرأة من جمهورية أذربيجان تبكي وهي تخاطب أحد الشهداء وتندب وتقول : "هناك حرية للمفسدين أخلاقياً في هذا البلد ، ولكن الحرية للمسلمين معدومة ."

وتظهر الفيديوهات ان النساء اللواتي منعتهن الشرطة من دخول المقبرة، يصدحن بصوت عالٍ: "إنهم احياء . دعونا نبث همومنا إلى هؤلاء الاحياء الحقيقيين حين لا يسمع الأحياء الظاهريين كلامنا دعونا نشكو همومنا لهؤلاء الموتى . "

ويسمع صوت امراة تقول صوت عالٍ "بما ان الحكومة ميتة ، وبما ان إلهام علييف ميت ولا يسمعون صوتنا ، فدعونا نتحدث إلى شهدائنا الأحياء".

في نهاية الفيديو يمكن سماع صوت الشخص الذي يتظاهر بنصح النساء ، وهو يهددهن ضمنيا، وردا على ذلك تؤكد إحدى النساء: "لا يمكنكك أن تخيفونا بهذه الكلمات. لا يمكنككم أن تخيفونا وتعديونا عن طريق الحق. حتى لو فشلت هذه الخطوة فقد ادينا واجبنا تجاه الله والسلام . بالتالي لن يقبل الله الظلم الموجود في هذا البلد، وسوف ينير الدرب لنا. اهل البيت عليهم السلام ايضا تعرضوا للضرب. ألم تقطع رؤوس أهل البيت عليهم السلام ، ألم يضرب أبناؤهم على الطرقات، نحن لسنا بأعلى منهم ، بالتالي سيكون هنالك نهاية لهذا الوضع ، «سينتهي هذا الظلم».