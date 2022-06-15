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التطبيع المغربي..

المغرب يكرّم القتلى الصهاينة ويشارك في مباريات كيان الإحتلال

المغرب يكرّم القتلى الصهاينة ويشارك في مباريات كيان الإحتلال
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الاتحاد المغربي للمصارعة، فؤاد مسكوت، في رسالة بعثها إلى الاتحاد "الإسرائيلي" للمصارعة، مشاركة مصارعَين مغاربة في مباريات ستُجرى في فلسطين المحتلة، في 25 و26 آب المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى 11 رياضياً قُتلوا في عملية ميونيخ، في أيلول عام 1972.

العالم - المغرب

ويُذكر أن مجاهدين فلسطينيّين احتجزوا 9 رياضيّين من كيان الاحتلال "الاسرائيلي" في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كميناً للفدائيين والرهائن "الإسرائيليين" في مطار عسكري ألماني، وأطلق قنّاصة ألمان النار ما أدّى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وأُلقي القبض على ثلاثة فدائيّين آخرين.

وكتب مسكوت في رسالته إلى اتحاد المصارعة الصهيوني، أنّ منتخب المغرب سيشارك في المباريات، معتبراً أن «الرياضة كانت دائماً أداة للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب»، وأنه «يسرّنا أن نأتي إلى إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

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التطبيع المغربي.. المغرب يكرّم القتلى الصهاينة ويشارك في مباريات كيان الإحتلال

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