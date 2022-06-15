المغرب يكرّم القتلى الصهاينة ويشارك في مباريات كيان الإحتلال

العالم - المغرب

ويُذكر أن مجاهدين فلسطينيّين احتجزوا 9 رياضيّين من كيان الاحتلال "الاسرائيلي" في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كميناً للفدائيين والرهائن "الإسرائيليين" في مطار عسكري ألماني، وأطلق قنّاصة ألمان النار ما أدّى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وأُلقي القبض على ثلاثة فدائيّين آخرين.

وكتب مسكوت في رسالته إلى اتحاد المصارعة الصهيوني، أنّ منتخب المغرب سيشارك في المباريات، معتبراً أن «الرياضة كانت دائماً أداة للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب»، وأنه «يسرّنا أن نأتي إلى إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».