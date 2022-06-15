قريبا: منتدى أمني إقليمي مشترك بين السعودية والإحتلال

العالم - السعودية

وأشارت الهيئة إلى أن هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين "إسرائيل" والسعودية وعدد من الدول العربية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين في الكيان قولهم إن "البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط إما في "إسرائيل" أو في السعودية التي سيتوجه إليها من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة".

وأضافوا أن هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة إيران، وإقامة المنتدى الأمني "نضج" على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في دول عربية في الخليج الفارسي ومسؤولين أمريكيين.

وتابعوا أن خلال زيارة بيني غانتس إلى واشنطن الشهر الماضي، تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك "لإسرائيل" والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد.