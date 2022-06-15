الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قريبا: منتدى أمني إقليمي مشترك بين السعودية والإحتلال

قريبا: منتدى أمني إقليمي مشترك بين السعودية والإحتلال
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى تل ابيب منتصف يوليو، من المرتقب أن يتم الإعلان خلالها عن "تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية".

العالم - السعودية

وأشارت الهيئة إلى أن هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين "إسرائيل" والسعودية وعدد من الدول العربية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين في الكيان قولهم إن "البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط إما في "إسرائيل" أو في السعودية التي سيتوجه إليها من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة".

وأضافوا أن هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة إيران، وإقامة المنتدى الأمني "نضج" على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في دول عربية في الخليج الفارسي ومسؤولين أمريكيين.

وتابعوا أن خلال زيارة بيني غانتس إلى واشنطن الشهر الماضي، تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك "لإسرائيل" والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد.

روابط ذات صلة

في خطوة نحو التطبيع..طائرة صهيونية خاصة تصل الرياض

وزيرة إسرائيلية تؤكد التقدم على مسار التطبيع مع السعودية

مصادر اسرائيلية تتحدث عن قرب التطبيع مع السعودية

مضاوي الرشيد: التطبيع مع الإحتلال ثمن لقاء بايدن بابن سلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غروسي.. الرجل الذي لا يثق بما يراه ويراه مفتشوه وتسجله كاميراته

سوريا: التهديدات التركية تتناقض مع تفاهمات ومخرجات أستانا

روسيا: من الضروري اختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلا من جنيف

لبنان يسلّم هوكشتاين وديعة شفهيّة حول الترسيم بإنتظار جواب "الإسرائيلي"

قريبا: منتدى أمني إقليمي مشترك بين السعودية والإحتلال

كوخافي مستاء من اقالته من منصبه