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باختصار.. إيران وفنزويلا .. قواسم مشتركة

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أثمرت زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإيران عن إبرام إتفاقية تعاون شامل لمدة 20 عاما.

العالم - باختصار

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