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مباحثات وفدي إيران وروسيا في نور سلطان.. على ماذا تركزت؟

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

عقدت في العاصمة الكازاخية صباح اليوم الأربعاء جلسة مباحثات رسمية بين وفدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني وروسيا الاتحادية برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.

العالم-سوريا

وتركزت المباحثات بشكل أساسي على "الانتهاك الإسرائيلي والعدوان على مطار دمشق الدولي".

كما بحث الجانبان الروسي والإيراني آخر التطورات في سوريا لاسيما التطورات الميدانية وقضية اللاجئين وسبل إيصال المساعدات بالطرق الأنسب لمستحقيها.

وبدأت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا والتي تستمر على مدى يومين.

وكان الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا عقد يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

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