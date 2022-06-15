مباحثات وفدي إيران وروسيا في نور سلطان.. على ماذا تركزت؟

العالم-سوريا

وتركزت المباحثات بشكل أساسي على "الانتهاك الإسرائيلي والعدوان على مطار دمشق الدولي".

كما بحث الجانبان الروسي والإيراني آخر التطورات في سوريا لاسيما التطورات الميدانية وقضية اللاجئين وسبل إيصال المساعدات بالطرق الأنسب لمستحقيها.

وبدأت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا والتي تستمر على مدى يومين.

وكان الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا عقد يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.