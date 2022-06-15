آل صادق والحكيم يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم انه جدد خلال اللقاء "التأكيد على أن استقرار العراق يصب بمصلحة واستقرار المنطقة وأن المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار".

وأستذكر السيد الحكيم "الدور الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في رد الإرهاب وتحقيق النصر".

ودعا إلى "التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل مشاركة الزائرين من الجنسيات الإسلامية المختلفة في زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والإجراءات المطلوبة لذلك".