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آل صادق والحكيم يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

آل صادق والحكيم يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والاقليمية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم انه جدد خلال اللقاء "التأكيد على أن استقرار العراق يصب بمصلحة واستقرار المنطقة وأن المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار".

وأستذكر السيد الحكيم "الدور الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في رد الإرهاب وتحقيق النصر".

ودعا إلى "التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل مشاركة الزائرين من الجنسيات الإسلامية المختلفة في زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والإجراءات المطلوبة لذلك".

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