مقتل مدير "منظمة إغاثية" بانفجار عبوة ناسفة شرقي حلب

العالم-سوريا

ونعت ما تمسى منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، في بيان، "عامر ألفين" مدير مكتب المنظمة في مدينة الباب، والذي قتل في أثناء توجهه إلى العمل، نتيجة استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته الخاصة.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة وسط الباب، أدت إلى مقتل سائقها والذي تبين أنه مدير منظمة "IYD" في المدينة، إضافة إلى عدد من الجرحى بين المارّة وأضرار مادية.

و"هيئة IYD" منظمة تركية غير حكومية، تأسست في تركيا عام 2013 لتصبح منتشرة في مناطق مختلفة من شمال سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا فوضى أمنية وعمليات اغتيال متكررة تطال عناصر وقادة من المسلحين، إضافة إلى عمليات تفجير سيارات ودراجات مفخخة وعبوات ناسفة، وتتسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمنازل.