اكتشاف أثري قد يكشف عن أسرار إحدى الممالك الصينية

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ويأمل علماء الآثار أن تساعد هذه الاكتشافات على كشف أسرار إحدى الممالك الصينية.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية عن وسائل إعلام صينية أن الآثار تشمل العديد من الأشكال المصنوعة من الذهب والبرونز واليشم وتم العثور عليها في ست حفر قرابين في موقع سانشينغدوي الأثري بالقرب من مدينة ”تشنغدو“ أمس الأول الاثنين.

وقالت الشبكة في تقرير الثلاثاء: ”يعرف المؤرخون القليل نسبيًا عن ثقافة ”Sanxingdui“ التي لم تترك وراءها أي سجلات مكتوبة أو بقايا بشرية، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنها جزء من مملكة Shu القديمة“.

وأشارت إلى أن العلماء يأملون أن تلقي الاكتشافات الأخيرة الضوء على تلك المملكة، التي حكمت حوض ”سيتشوان“ الغربي على طول التيار العلوي لنهر ”يانغتسي“ حتى تم احتلالها في عام 316 قبل الميلاد.

وذكرت الشبكة أن فرياق مشتركا من علماء الآثار من معهد بحوث الآثار الثقافية والآثار بمقاطعة ”سيتشوان“، وجامعة بكين، وجامعة سيتشوان ومؤسسات بحثية أخرى قام بالتنقيب في الحفر الست في الموقع منذ عام 2020.





ونقلت عن وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“، أن علماء الآثار عثروا في أحدث أعمال التنقيب على 3155 قطعة أثرية سليمة نسبيا، بما في ذلك أكثر من ألفي قطعة من الأواني والتماثيل البرونزية.

ووفقا للشبكة وصف الباحثون الصندوق شكل سلحفاة بأنه من بين اكتشافاتهم الأكثر إثارة للاهتمام، قائلين إنها المرة الأولى التي يحققون فيها مثل هذا الاكتشاف.

وقال لى هايشاو الأستاذ بجامعة سيتشوان: ”لن يكون من المبالغة أن نقول إن الصندوق فريد من نوعه، نظرًا لشكله المميز وحرفه الرفيع وتصميمه الرائع…. وعلى الرغم من أننا لا نعرف الغرض من استخدام هذا الصندوق، يمكننا أن نفترض أن القدماء كانوا يعتزون به كثيرا“.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم العثور أيضا على مذبح من البرونز يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أقدام في إحدى الحفر حيث يُعتقد أن أبناء حضارة شو قدموا قرابين للسماء والأرض وأسلافهم.

وقالت:“تشير الآثار الموجودة حول حفر الخيزران والقصب وفول الصويا والماشية والخنازير إلى أنها قُدمت كلها كقرابين“.