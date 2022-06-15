أمير قطر والرئيس الفنزويلي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

العالم - قطر

وفي بداية الجلسة رحب الامير القطري بالرئيس الفنزويلي والوفد المرافق، متمنيًا للعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء في مختلف المجالات، واصفًا الزيارة بالمهمة.

من جانبه أعرب الرئيس الفنزويلي عن شكره للأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الفنزويلية القطرية، ومتطلعًا لأن تسهم زيارته في تحقيق ما يطمح له الشعبان الصديقان من تعميق علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين.

وجرى خلال الجلسة بحث أوجه تطوير علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك، ودفعها لآفاق أرحب وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان مادورو في إيران في نهاية الأسبوع ووقع اتفاقية تعاون مدتها 20 عاما مع الجمهورية الإسلامية. وكما زار الكويت، الاثنين، وزار في وقت سابق الجزائر وتركيا.

وإلى جانب روسيا والصين وكوبا وتركيا، تعد إيران من الحلفاء الرئيسيين لفنزويلا. وهي تخضع شأنها في ذلك شأن فنزويلا لإجراءات حظر أميركية غير قانونية ولا انسانية.