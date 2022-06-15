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ماكرون من رومانيا: سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب

ماكرون من رومانيا: سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنّه "سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقتٍ ما، في محاولة لإنهاء الحرب بين البلدين".

العالم - أوروبا

وأثناء زيارته إلى رومانيا ومولدوفا، صرّح ماكرون بأنه "سيتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤوليه التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب".

وكان ماكرون قد وصل إلى رومانيا، أمس الثلاثاء، في رحلة تستغرق 3 أيّام إلى الجناح الجنوبي لحلف "الناتو"، بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه إلى كييف على الأرجح يوم غد الخميس، في زيارة يصحبه فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية أنّ زيارة شولتس وماكرون ودراجي تأتي في وقتٍ حرج، فأوكرانيا "مهددة بفقدان مزيد من المناطق شرقي البلاد، وأن الجيش الروسي يتقدم أكثر في إقليم دونباس، وأنه وفقاً لوزارة الدفاع الأوكرانية فإنّ ذخيرة الأوكرانيين تنفد هناك. ومن غير الواضح ما إذا كانت زيارة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لكييف ستسفر عنها تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة".

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