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اللواء جعفري: ضربات إيران للكيان الصهيوني تضاعفت ومستمرة

اللواء جعفري: ضربات إيران للكيان الصهيوني تضاعفت ومستمرة
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أشار القائد السابق لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد على جعفري إلى الضربات الموجعة التي يتكبدها الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة بينها إيران، مؤكداً أن ضربات إيران للكيان الإسرائيلي تضاعفت وبعضها لاتزال مستمرة.

العالم ايران

وأضاف جعفري في تصريح لوكالة "تسنيم": أن الكيان الصهيوني ومسؤوليه يعرفون جيدا الضربات التي تلقوها من الجمهورية الإسلامية حتى الآن، وحتى بعضها لا يزال مستمراً ولا يزالوا يتعرضون للضربات.. ضربات تلحق بهم في المنطقة وفي مختلف البلدان، ضربات وجهتها لهم المقاومة الإسلامية في المنطقة وفي مختلف البلدان وحتى داخل الأراضي المحتلة.

وتابع يقول: لكنهم عندما يرتكبون جريمة اغتيال يصرحون بها علانية مثل الاغتيال الجبان للشهيد صياد خدايي.. الذي وقع عندما كان هذا الشهيد في سيارته وأمام منزله وبدون حارس شخصي، واغتياله ليس له قيمة عملية من الناحية التكتيكية بالنسبة للكيان الصهيوني وهو شبيه بالاغتيالات العمياء التي كان يقوم بها المنافقون في الثمانينات.

وأضاف جعفري: نحن وجبهة المقاومة وجهنا هذه الضربات عدة مرات لكيان الاحتلال قبل استشهاد الصياد خدايي وبعد ذلك ايضاً، لكن لا يمكننا الحديث عن التفاصيل. بالطبع، شعبنا يدرك هذا جيدا.. وإذا نفذ الكيان الصهيوني عملية واحدة ، فهو يعلم أنه سيتلقى الرد مضاعفاً عدة مرات.
ونوه اللواء جعفري إلى أن الأعداء يحاولون أن ينسبوا أحداثاً أخرى في البلاد لهم من خلال العمليات النفسية والإعلامية، وهم يعرفون جيدا أكثر من غيرهم أنها ليست من صنعهم.

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