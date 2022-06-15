الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات العراقية تقضي على 4 داعشيين في نينوى وكركوك (صور)

القوات العراقية تقضي على 4 داعشيين في نينوى وكركوك (صور)
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول، مقتل 4 من عناصر "داعش" في نينوى وكركوك.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالًا لعمليات تطهير أرضنا من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من قتُل (3) من عصابات "داعش" فجر اليوم الأربعاء في ناحية سركلان بمحافظة كركوك".

واضاف ان "ذلك جاء بعد نَصب شُجعان الجهاز كمين إستخباري مُحكم وجهت فيه ضربة مباشرة بصاروخ يحمل على الكتف، أسفر عن قُتل هؤلاء الإرهابيين جميعًا".

وتابع ان "الجهاز نفذ عملية اخرى لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، حيث تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، حيثُ عثر أبطالنا داخل الوكر على (-اسلحة خفيفة - مواد طبية - سي فور (c4)ومواد متفجرة أُخرى - كواتم عدد وناظور حراري ونهاري- رمانات يدوية - كامرات للتصوير وهاردات مع فلاش ميموري - هواتف نقالة وبطاريات شحن)".

وشدد رسول على ان "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد ومن خلال عملياته النوعية التي تستهدف مخابئ ومقرات قيادات "داعش" الارهابي"، لافتا الى ان "التكتيكات التي أعلنت عنها قيادة الجهاز حققت المتغيرات في الساحة العملياتية وان نتائج الحسم ستكون قريبة بتعاون الاجهزة الامنية كافة".

روابط ذات صلة

العراق.. سقوط طائرة مسيرة في قضاء عنكاوا بأربيل

آل صادق والحكيم يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

العراق.. انطلاق عملية أمنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين

الصدر يدعو نواب كتلته وقيادات التيار لاجتماع عاجل في الحنانة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطوة قد تصعد المواجهة.. مجلس النواب الليبي يصوت اليوم لإقرار ميزانية حكومة باشاغا

إصابة ثلاثة أطفال يمنيين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة

"عصا موسى" يخترق شبكة الكهرباء في الكيان الاسرائيلي

كبير مستشاري الخارجية الإيرانية: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري

قاليباف: الكيان الصهيوني وأميركا يزعزعان أمن المنطقة

هذا ما كشفه لبيد عن 'التطبيع' مع السعودية بعد زيارة بايدن للمنطقة!