القوات العراقية تقضي على 4 داعشيين في نينوى وكركوك (صور)

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالًا لعمليات تطهير أرضنا من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من قتُل (3) من عصابات "داعش" فجر اليوم الأربعاء في ناحية سركلان بمحافظة كركوك".

واضاف ان "ذلك جاء بعد نَصب شُجعان الجهاز كمين إستخباري مُحكم وجهت فيه ضربة مباشرة بصاروخ يحمل على الكتف، أسفر عن قُتل هؤلاء الإرهابيين جميعًا".

وتابع ان "الجهاز نفذ عملية اخرى لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، حيث تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، حيثُ عثر أبطالنا داخل الوكر على (-اسلحة خفيفة - مواد طبية - سي فور (c4)ومواد متفجرة أُخرى - كواتم عدد وناظور حراري ونهاري- رمانات يدوية - كامرات للتصوير وهاردات مع فلاش ميموري - هواتف نقالة وبطاريات شحن)".

وشدد رسول على ان "جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد ومن خلال عملياته النوعية التي تستهدف مخابئ ومقرات قيادات "داعش" الارهابي"، لافتا الى ان "التكتيكات التي أعلنت عنها قيادة الجهاز حققت المتغيرات في الساحة العملياتية وان نتائج الحسم ستكون قريبة بتعاون الاجهزة الامنية كافة".