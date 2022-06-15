"عصا موسى" تخترق شبكة كهرباء الكيان الاسرائيلي

العالم- فلسطين المحتلة

ونشرت مجموعة القراصنة هذه شريط فيديو عن عملية الاختراق في ملف مضغوط باللغتين الإنجليزية والعبرية.

وأعلنت مجموعة عصا موسى في هذا الفيديو: "هذه مجرد بداية، من الآن فصاعداً، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم. وإن الهدف واضح ومحدد ودقيق. هذا ليس سوى جزء صغير من سيطرتنا على شبكة الكهرباء لديكم.. قريبا سوف تغرقون في الظلام".

وقبل أشهر تبنت المجموعة اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "عصا موسي" آنذاك في رسالة تحت عنوان"نحن نرى بأعينكم"، أنها تراقب مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات عديدة.