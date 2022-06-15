قريبا.. وثيقة تعاون استراتيجي بين إيران وتركمنستان لمدة 20 عاما

العالم - إيران

وأكد رئيسي أن العلاقات الايرانية مع جمهورية تركمنستان ليست علاقات جوار فحسب بل هي علاقات أخوية وحضارية وثقافية وعريقة وعميقة.

وأضاف رئيسي في لقاء مشترك مع نظيره التركمنستاني سردار بردي محمدوف في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي أن حضور الرئيس التركمنستاني والوفد الرفيع المستوى له نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وتابع: كانت لدينا علاقات جيدة مع تركمنستان خلال العقود الثلاثة الماضية، وإن زيارتي إلى عشق آباد خلال الأشهر القليلة الفائتة لعبت دورا مهما في تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال مقايضة الغاز وتسهيل الترانزيت بين البلدين.

وأشار رئيسي إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطوير التعاون الثنائي، داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والمياه والطاقة، من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما.

بدوره قال الرئيس التركمنستاني سردار بردي محمدوف: ناقشت العديد من القضايا مع الرئيس الإيراني منها التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة حجم التبادلات بين البلدين وسبل توطيد العلاقات في مجال الطاقة والنقل.

وأضاف أن المحادثات بين وفدي البلدين تجري في جو يتسم بالشفافية والاحترام المتبادل واصفا المحادثات بأنها ناجحة.

واعتبر محمدوف أن إجراء مباحثات حول حوض بحر قزوين وتركيز البلدين على توسيع العلاقات في المجالين الثقافي والإنساني من بهدف تعزيز وحدة الشعبين الإيراني والتركمنستاني من الموضوعات التي تم طرحها في الاجتماع.

ووجه الرئيس التركمنستاني الدعوة لنظيره الإيراني لحضور قمة دول بحر قزوين التي ستعقد في بلاده خلال العام الجاري.

وأشار إلى الأوضاع الجارية في أفغانستان وقال: ناقشت القضايا المتعلقة بهذا البلد مع السيد رئيسي، ودعونا إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأضاف أن إيران وتركمنستان تريدان لأفغانستان أن تصبح دولة مزدهرة وأن يكون لها مشاركة فعالة ﻋلى الصعيدين اﻟـوطﻧﻲ واﻹﻗليمي.

ووقع كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان وبحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي وسردار بردي محمدوف، اليوم الأربعاء 9 وثائق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة.

ووقع الوثائق وزراء "الطرق واعمار المدن" و"الاقتصاد" و"الثقافة والإرشاد الاسلامي" ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة ومحافظو "خراسان رضوي" و"كلستان" و"خراسان شمالي" ونظرائهم التركمنستانيين.

وتم خلال زيارة الرئيس التركمنستاني إلى طهران إجمالا توقيع 13 وثيقة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وتركمنستان.