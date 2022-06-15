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كمالوندي : على غروسي أن ينأى بنفسه عن التصريحات الاعلامية

كمالوندي : على غروسي أن ينأى بنفسه عن التصريحات الاعلامية
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث ومساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "أنصح رافائيل غروسي ، مدير عام الوكالة الذرية ، بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية ذات النكهة السياسية".

العالم - ايران

وفي تعليق على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي: من الواضح أنه إذا كانت هناك مسائل فنية ، فيجب تقديمها بشكل مهني في إطار مهام الوكالة ويجب متابعتها من خلال القنوات والآليات المعتادة للوكالة" ومن البديهي أن هذه ليست ساحة لمثل هذه التفاعلات الإعلامية.

وتابع كمالوندي ان : "المدير العام للوكالة بصفته رئيس هيئة قانونية دولية يتوقع أن ينأى بنفسه عن التصريحات والمواقف السياسية وأن يحرص على عدم تعقيد العلاقات بين أعضاء الوكالة بتصريحاته".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه : "لا شك في أن بعض التصريحات والمواقف السياسية غير البناءة ستعقد الوضع".

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كمالوندي : على غروسي أن ينأى بنفسه عن التصريحات الاعلامية

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