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البنتاغون يكشف عن تقديراته للخسائر اليومية للجيش الأوكراني

البنتاغون يكشف عن تقديراته للخسائر اليومية للجيش الأوكراني
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقدر الخسائر اليومية للجيش الأوكراني بحوالي 100 قتيل وحوالي 100-300 جريح.

العالم - أوروبا

وقال ميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البنتاغون لويد أوستن بعد نتائج الاجتماع الثالث لفريق الاتصال المعني بالمساعدة العسكرية لكييف الذي عقد في بروكسل: "يمكنكم أن تروا تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن أوكرانيا تخسر 100 قتيل ومن 100 إلى 300 جريح. وأود أن أشير إلى أن هذا يتوافق تقريبا مع تقديراتنا. في الوقت نفسه، لا أود الكشف عن بياناتنا الخاصة".

في الوقت نفسه، شدد المسؤول الكبير في البنتاغون على أن إحصاء القتلى في العمليات القتالية "صعب للغاية دائما"، والأرقام المعلنة أولية.

وأضاف: "في معظم الحالات، تكون البيانات الأولية غير دقيقة. قد يستغرق الأمر شهورا، وأحيانا سنوات، لتحديد العدد الدقيق للقتلى".

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البنتاغون يكشف عن تقديراته للخسائر اليومية للجيش الأوكراني

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