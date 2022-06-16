ماحقيقة عودة مطار دمشق الدولي للعمل في 22 حزيران؟

العالم - سوريا

ونفى مصدر مسؤول تحديد توقيت معين لإعادة تشغيل المطار، في حين تواصل الورشات أعمال الترميم والإصلاح.

ونشرت وزارة النقل عبر “فيسبوك” وتيرة أعمال الترميم والإصلاح القائمة لعمل الورشات الفنية المتواصلة على مدار الساعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق الدولي التي نجمت عن العدوان الإسرائـيـلي، دون أن تحدد أي تاريخ لإعادة تشغيل الرحلات.

وأكد وزير النقل زهير خزيّم متابعة البرنامج الزمني المخطط والاستثمار الأمثل لعامل الزمن المقترن بمعايير الجودة الفنية للأعمال .

وكانت أعلنت وزارة النقل، في 10 حزيران الجاري أنه “تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي”، نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.”

يذكر أن العدو “الإسرائيلي” نفّذ فجر الجمعة “عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع خسائر مادية.