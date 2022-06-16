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هاشتاغ.. زيارة بايدن للمنطقة من أجل أمن الاحتلال

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 16‏/06‏/2022 – مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، يكثر الكلام عن فحوى هذه الزيارة وهدفها.

العالم – هاشتاغ

بايدن أعلنها صريحة بأن زيارته التي ستكون السعودية محطة منها هي من أجل أمن الكيان الإسرائيلي.. لكن في المقابل بدأت تكثر الإنتقادات لبايدن الذي لطالما توعد بمحاسبة السعودية على جرائمها.

وخلال مؤتمر قمة الشعوب في الولايات المتحدة، الفيلسوف الأميركي كورنيل وست شن هجوما عنيفا على بايدن.

على مواقع التواصل أيضا إنتقادات كثيرة لبايدن، وأيضا لولي العهد السعودي الذي يضحي بكل شيء مقابل البقاء في الحكم.

"عبدالله العودة" نجل الداعية المعتقل في السعودية سلمان العودة كتب على حسابه في تويتر: الرئيس بايدن سيزور إسرائيل ثم السعودية مباشرة. هدف زيارته للسعودية حسب تصريحاته: حماية الأمن الإسرائيلي. الصهيوني محمد بن سلمان سيستخدم مقدرات البلاد وأرضها وأموال الشعب التي اقتطعها بالضرائب والمكوس لأجل خدمة دولة الاحتلال العنصري. باع الأقصى اليوم. وسيبيع مكة والمدينة غدا.

حساب "ووري إز جوب" غرد بدوره: بايدن جاي باتفاق تطبيع تضم بيه السعودية على إسرائيل وأمارات الشر ومصر والبحرين والأردن. إكتمل التحالف القذر. أمة "إقرأ" لم تعد تقرأ لا كتابها ولا تاريخ من سبقوها.

وأخيرا مع "حيدر الحمداني" الذي علق متسائلا: هذة المرة كم مليار دولار سيحصل عليها بايدن من السعودية رشوة من أجل أمن إسرائيل وتخريب الإتفاق النووي الإيراني؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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هاشتاغ.. زيارة بايدن للمنطقة من أجل أمن الاحتلال

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