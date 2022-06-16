زورق حربي صهيوني خرق المياه الاقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

العالم-لبنان

وأفادت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في البيان، بأن زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة 30 دقيقة بتاريخ 15/6/2022 الساعة 7.00.

وأوضحت المديرية، أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

و في اطار الاعتداء ات اليومية اجتازت قوة مشاة تابعة للقوات الاسرائيلية، مؤلفة من حوالي 25 عنصرا، الشريط التقني عند متنزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر، وتقوم بعملية مسح من دون خرق للخط الازرق.