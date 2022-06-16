رويترز: وصول رئيسي فرنسا وايطاليا والمستشار الالماني على متن قطار الى العاصمة الاوكرانية كييف

قناة العالم
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:١٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الدفاع الأمريكي: نرحب بانضمام دول مثل فنلندا والسويد إلى النيتو وهي تحمل قيم مشابهة لقيمنا
أ ف ب: المستشار الالماني اولاف شولتس يتعهد بمساعدة أوكرانيا "طالما استلزم الأمر"
تونس مراسلة العالم: الاضراب يشمل قطاعات النقل والمواصلات والمؤسسات التعليمية والمصرفية
تونس بدء اضراب عام في البلاد للمطالبة بتنفيذ اصلاحات اقتصادية واجتماعية
المتحدث باسم الكرملين: روسيا واميركا في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة"
رويترز: وصول رئيسي فرنسا وايطاليا والمستشار الالماني على متن قطار الى العاصمة الاوكرانية كييف
رويترز: الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون في الطريق إلى كييف اليوم الخميس
الكرملين يقول إن على روسيا والولايات المتحدة مناقشة تمديد معاهدة ستارت للحد من الاسلحة النووية
وسائل اعلام: ماكرون وشولتس ودراغي يستقلون قطارا متوجهين الى العاصمة الاوكرانية كييف
مراسل العالم: الجيش السوري تصدى لتحركات المسلحين بمحيط مدينة سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 12 مسلحاً
رويترز: وصول رئيسي فرنسا وايطاليا والمستشار الالماني على متن قطار الى العاصمة الاوكرانية كييف
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤
انقلاب الصورة
قرار الوكالة الذرية ضد إيران والتبعية لأميركا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥
مع الحدث
الاستراتيجية الأميركية بحروب التوتير في المنطقة خاسرة
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢
التواصل
الرئيس الفنزويلي في مرقد الإمام الخميني (رض)
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
أهم الأخبار
الرؤية المستقبلية للعلاقات الإيرانية - الفنزويلية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠
أهم الأخبار
الإستيطان الاسرائيلي.. محاولات لطمس الهوية الفلسطينية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد خفر السواحل الايرانيي يوقف قاربا يهرب الوقود
عمليات بغداد: القبض على 4 إرهابيين في اللطيفية ومدينة الصدر
السيد الصافي: المرجعية العليا تراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد
شاهد بالفيديو..
بدء اضراب عام في تونس للمطالبة باصلاحات اقتصادية واجتماعية
جنوب لبنان.. سماع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون
وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى العاصمة الأوكرانية
مقالات و تحليلات
من الرابح من زيارة بايدن الى السعودية؟
مصر تُحصّل نصيبها: القمح مقابل الغاز
ظلّ الجولاني في محادثات أستانة | أنقرة لموسكو: فلْنُبقِ إدلب جانباً
البيت الفلسطيني خَرب وصورته قاتمة وسمعته سيئة
إحتمالات توجه المنطقة للحرب بتشجيع أميركي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.