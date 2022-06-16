وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى العاصمة الأوكرانية

العالم-اوروبا

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس نزول القادة من القطار في العاصمة الأوكرانية. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب قدومهم إلى أوكرانيا، قال ماكرون: "من أجل رسالة وحدة أوروبية".

يشار إلى أن هذه هي أول رحلة للزعماء الثلاثة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية للبلاد في 24 فبراير/ شباط الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الثلاثي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".

وسافر الثلاثة زعماء على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، والتي يوجد بها مطار دولي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إنه يتعين على السلطات الأوكرانية التفاوض مع الجانب الروسي بعد وقف إطلاق النار.