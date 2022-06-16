بالفيديو.. اميركا تواصل إرسل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

العالم – الامريكيتان

ولذلك تواصل واشنطن تكثيف المساعدات العسكرية الى اوكرانيا، تشمل قذائف وصواريخ واسلحة بالمليارات، بالتزامن مع تزعمها لحملة دولية لعزل روسيا وتقويض اقتصادها بحزمة عقوبات لم يسبق لها مثيل.

كما ان حلف شمال الاطلسي سيلغي القيود على نشر قواته في اوروبا الشرقية والوسطى، بحسب مندوبة اميركا في الحلف جوليان سميث، التي اعتبرت ان التغيير المرتقب لموقف الناتو تجاه موسكو ضمن استراتيجيته الجديدة، ياتي بسبب انتهاك روسيا لاتفاقية بين الجانبين.

التصعيد الغربي سيطال الصين ايضا المنافس الدولي الاخر للهيمنة الغربية، حيث ستكون ولاول مرة ضمن استراتيجية الناتو، التي لن تكون فيها روسيا بعد الان شريكا استراتيجيا ولا الصين شريكا قيما.

اعتبار بكين تحدي، ياتي بعد اتهام الولايات المتحدة لها بالانحياز الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب اوكرانيا، ووقوفها الى الجانب الخطأ من التاريخ، لتجدد واشنطن تحذيرها للصين من تقديم اي مساعدة عسكرية لموسكو او اي دعم منهجي للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك ردا على تاكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتعاون استراتيجي وثيق بين البلدين.

وتتسارع هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفته مصادرُ استخباراتيةٌ وعسكريةٌ غربيةٌ وأطلسية أنّ الحربَ الروسية في أوكرانيا تمرُ بمرحلةٍ حرجة. ومع اعلان وزارة الدفاع الأوكرانية أنّها لن تتمكنَ من الانتصار على القوات الروسية دونَ مساعدةِ شركائِها الغربيين، وتتعالى التحذيرات الاممية من ان تؤدي ازمة انعدام الامن الغذائي، في حال لم يتم معالجتها، الى ازمة جوع وتزايد اعداد النازحين في العالم.

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