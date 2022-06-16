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الضفة.. الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا ومستوطنون يقتحمون كفل حارس

الضفة.. الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا ومستوطنون يقتحمون كفل حارس
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال 11 فلسطينيًّا، من الضفة المحتلة، فجر اليوم.

العالم-فلسطين

وقال جيش الاحتلال، في بيانه، إن الاعتقالات شملت الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وسلواد، وحبلة، وكفر قدوم، وشويكة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق في طولكرم واعتقلت: أحمد الهمشري، وسلام أبو شنب، ومحمد أبو ليفة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال محمد رجب جمعة، وأحمد عبد الفتاح جمعة من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سالم ماهر الرجبي، من مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى التحقيق، وقالت المصادر إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت وسيم وليد سلامة من مخيم عايدة، وخليل عبد العزيز من الخليل.

وفي سلفيت، اقتحمت مجموعات من المستوطنين مقامات إسلامية في بلدة كفل حارس بحماية من قوات الاحتلال، وأدت طقوساً تلمودية فيها.

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