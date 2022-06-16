عمليات بغداد: القبض على 4 إرهابيين في اللطيفية ومدينة الصدر

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان بحسب {الفرات نيوز} ، أن "القطعات الأمنية تستمر في قيادة عمليات بغداد بملاحقة الخلايا النائمة وما تبقى من فلول داعش الارهابية وعناصر الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة "السموم" والمواد الممنوعة من خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية وتكثيف الجهود الاستخبارية، بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/القيادة والتي اثمرت عن القاء القبض على اربعة متهمين وفق المادة ٤/١ ارهاب خلال رصد تحركاتهم وتواجدهما ضمن مناطق (اللطيفية) جنوب بغداد و(مدينة الصدر) شرقها".

واضاف البيان ان "القوات الأمنية تمكنت من متابعة ورصد تحركات عصابة لترويج وتجارة المواد المخدرة مكونة من متهمين اثنين، وبكمين محكم تم القبض عليهم ضمن مناطق شرقي بغداد وضبط بحوزتهم (2) كغم من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة الى القبض على (10) متمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مزور للكتب الرسمية ومتعاطين للمواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية منها واجهزة تعاطيها ومصادرة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزته البعض منهم بجانبي الكرخ والرصافة".

وبين أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم"