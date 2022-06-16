جولة هوكشتاين للبنان والنتائج المحققة

العالم - ما رأيكم

ويشدد هؤلاء على أن هناك عدوان إسرائيلي واضح اليوم على المنطقة التي تسمى "المتنازع عليها" لافتين إلى أن لبنان قد وضع نفسه في هذا الموقع أي موقع النزاع، وإلا كان عليه أن يرسل بهذا المرسوم ويثبت الحق في خط 29 ثم تأتي إسرائيل لتشتكي وتقول إن هناك منطقة متنازع عليها.

من جانبه آخر قال مفاوضون سابقون في الوفد اللبناني أن كيان الاحتلال وضع مختلف الأفخاخ في طريق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وكان أولها الاتفاق مع قبرص والذي تم بموجبه وضع النقطة رقم واحد، مؤكدين أن اعتماد لبنان الخط 29 سيعيده إلى عشر سنوات جدد من المحادثات والمناكفات.

ويشير هؤلاء إلى أن خط 23 إنما هو في الحقيقة خط قانوني مئة بالمئة، ولكن يعطى إسرائيل أكثر ما يمكن أن تصل إليه في المحادثات، حيث كان يمكن لإسرائيل أن تصل اليوم وبعد 12 سنة من المحادثات إلى هذا الخط ولا يومها حين أعطاها لبنان ذلك.

ما رأيكم:

ماذا حققت زيارة هوكشتاين إلى لبنان، وهل أخذ بملاحظات القيادة الرسمية الموحدة؟

هل سيعود بإجابت واضحة من الطرف الإسرائيلي؟ وماذا لو كانت سلبية؟

ما أهمية مطالبة لبنان الرسمية بتشغيل البلوكات البحرية غيرالمتنازع عليها؟

هل ما يجري في الضفة الإسرائيلية مخالف لاتفاق الإطار ويحرم لبنان حقوقه؟