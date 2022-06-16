الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-06-2022

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء صفوي: استراتيجية الهيمنة الامريكية منيت بالفشل

النزاهة: احكام بالسجن لمحافظ بابل ومدير المصرف العراقي للتجارة الأسبقين

البيان الختامي لاجتماع أستانا: إدانة الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سورية

الإضراب في تونس يشل حركة الطيران والنقل والموانئ

اشتباكات طرابلس .. تعود وترهب السكان وتقوض استقرارهم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-06-2022