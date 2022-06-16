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وزير الخارجية الايراني يقول لنظيره العراقي هاتفيا ان الجولة الاخيرة من الحوار الايراني السعودي كانت ايجابية ونرحب بتنفيذ نتائج المحادثات

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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